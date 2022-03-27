أمانة المدينة المنورة تشارك في ساعة الأرض 2022 العالمي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المدينة المنورة

شاركت أمانة منطقة المدينة المنورة والبلديات التابعة بمدن ومحافظات المنطقة أمس في الحدث البيئي العالمي ” ساعة الأرض ” للعام الحالي 2022م كرسالة تضامنية تفاعلية؛بهدف الحفاظ على الطبيعة وحماية البيئة والتأكيد على ترشيد استخدام الطاقة .

وتفاعلاً مع الحدث قامت أمانة المنطقة بإطفاء إنارة مبناها الرئيسي والمتنزهات العامة والحدائق وعدد من الطرق والشوارع الرئيسية والمباني التي تشرف عليها في مدن ومحافظات ومراكز منطقة المدينة المنورة .