أمانة المدينة المنورة تشارك في ساعة الأرض 2022 العالمي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المدينة المنورة
شاركت أمانة منطقة المدينة المنورة والبلديات التابعة بمدن ومحافظات المنطقة أمس في الحدث البيئي العالمي ” ساعة الأرض ” للعام الحالي 2022م كرسالة تضامنية تفاعلية؛بهدف الحفاظ على الطبيعة وحماية البيئة والتأكيد على ترشيد استخدام الطاقة .
وتفاعلاً مع الحدث قامت أمانة المنطقة بإطفاء إنارة مبناها الرئيسي والمتنزهات العامة والحدائق وعدد من الطرق والشوارع الرئيسية والمباني التي تشرف عليها في مدن ومحافظات ومراكز منطقة المدينة المنورة .
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