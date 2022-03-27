بيئة المدينة المنورة تختتم فعاليات وأنشطة أسبوع البيئة “بيئتنا مسؤوليتنا”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

اختتم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة فعاليات وأنشطة أسبوع البيئة الذي أُطلق الأسبوع المنصرم تحت شعار ” بيئتنا مسؤوليتنا ” بمشاركة الجهات المعنية .

وأعرب مدير عام الفرع بمنطقة المدينة المنورة المهندس أيمن بن محمد السيد عن شكره لجميع الجهات المعنية وجميع فئات المجتمع لمشاركتها في عدد من مبادرات التشجير وتنظيف الشواطئ والمنتزهات البرية التي بلغت 58 مبادة في 65 موقعًا ، في حين بلغ عدد المتطوعين المشاركين بمنطقة المدينة المنورة ومحافظاتها 6260 متطوعًا ، بعدد ساعات تطوع 232 ساعة، وتشجير 10.000 شتلة ، بينما بلغ عدد زوار المعارض المشاركة في الفعاليات 1050 زائرًا، وتم توزيع 12.000 هدية .

وتهدف الفعاليات إلى تفعيل الرقابة البيئية والرصد البيئي والإشراف على أراضي المراعي والغابات العامة والمحافظة عليها ومراقبتها وتنميتها وتنظيم استغلالها وتعزيز الشراكة المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة والجمعيات البيئية التطوعية غير الربحية، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع والقطاعات المختلفة وتحفيز العادات والسلوكيات الحميدة التي تشجع على حماية البيئة ورعايتها على جميع الصُّعد والجهات والمهتمين في المجال البيئي الحضاري تحقيقاً لرؤية ٢٠٣٠ .