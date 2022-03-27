الهلال الأحمر بالتعاون مع جامعة الإمام يختتم فعاليات تحدي “الهلالثون”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

اختتمت هيئة الهلال الأحمر السعودي أمس، فعاليات تحدي “هلالثون” الذي نظمته بالتعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بمشاركة 23 فريقًا من المتخصصين في مجال الابتكار والبحث والتطوير، بحضور رئيس الهيئة الدكتور جلال العويسى وعميد البحث العلمي بالجامعة الدكتور سالم اليامي وعدد من قيادات الهيئة والأكاديميين والمتخصصين والمتهمين بالإبداع والابتكار.

وأشاد الدكتور سالم اليامي بالتعاون القائم بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وهيئة الهلال الأحمر السعودي، لاسيما في مجال البحث العلمي الذي كان أولى ثمراته إقامة “هلالثون”، الذي هدف إلى تقديم حلول تقنية وابتكارية لتطوير خدمات الهلال الأحمر ومنسوبيه، ما ينعكس بدوره على تحسين الخدمة الإسعافية والإنسانية التي تقدمها الهيئة.

وأوضح اليامي أن أهمية تحدي “الهلالثون” تكمن في قدرته على تحفيز الطلاب والطالبات والمهتمين بمجال الابتكار والإبداع والتميز والاستفادة من أفكارهم، لإيجاد حلول تقنية وأفكار إبداعية تسهم في رفع مستوى الخدمات الإسعافية، من منطلق استشعارهم المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقهم.

من جانبه،أبان رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسى أن الهيئة تؤمن دائما بأن أهدافها ورسالتها الإنسانية النبيلة في حفظ الأرواح لن تتحقق إلا بمشاركة فاعلة وقوية من أبناء وبنات المملكة من جيل الشباب، الذين نشأت نفوسهم الطموحة على قيم الإبداع والابتكار والرغبة في التجديد والبحث عن الأفضل، مشيرًا إلى أن الهيئة سعت إلى تدشين تحدي “هلالثون”؛ ليكون وسيلتها في استقطاب أصحاب الأفكار الخلاقة من أبناء وبنات المملكة، القادرين على الإسهام في تطوير الخدمات الإسعافية، ودمجها بالأساليب التقنية والبرمجات الحديثة، خاصة وأن جيل الشباب هم أكثر من يعرف تفاصيل تلك الأساليب وخباياها ومدى قدرتها على إحداث التغيير.

وأفاد الدكتور العويسى أن “هلالثون “استقبل 120 فكرة ابتكارية يسعى من خلالها المشاركون إلى إيجاد حلول تقنية تسهم في تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الهيئة، سواء في المسارات الستة التي حددتها الهيئة أم في غيرها من المجالات، واعداً بالاستفادة من أكبر قدر من تلك الأفكار وإدخالها حيز التنفيذ.

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وتضمن الحفل عروضاً للفرق المرشحة للفوز بجائزة تحدي “هلالثون”، حيث كرَّم الدكتور العويسى في نهاية الحفل لجنة التحكيم والمنظمين، وأصحاب الأفكار الإبداعية الفائزة بجوائز التحدي.