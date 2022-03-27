محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة صرَّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية حدَّدت هوية شخص وثَّق ونشر مقاطع فيديو في شبكات التواصل الاجتماعي تحتوي على عبارات تُمجد العمل العدائي الذي تعرضت له محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة، وهو مقيم من الجنسية اليمنية، تم القبض عليه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مقيم نشر مقاطع فيديو تمجد العمل العدائي الذي تعرضت له منشأة نفطية في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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