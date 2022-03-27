روبوت ينجح في تقشير الموز دون هرسه

محمد بن مسعود - الدمام - يُعد تقشير الموز من الأمور السهلة بالنسبة للبشر، لكنها تبدو صعبة بالنسبة للروبوتات التي تفتقر للدقة التي تمكنها من تقشير الموز دون سحقه، لكن في الفترة الأخيرة طوّر باحثون من جامعة طوكيو روبوتًا درب على تقليد سلوك البشر، حتى نجح في تقشير ثمرة موز خلال ثلاث دقائق فقط، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

يتميز الروبوت بأنه مزوّد بذراعين ويدين، ولكل منهما «إصبعان» لذلك يستطيع إمساك الأشياء بهما، ولتدريبه على تقشير الموز، قام باحث بتحضير مئات من ثمرات الموز لتدريب الروبوت واستغرق الأمر أكثر من 13 ساعة.

وعلى الرغم من أن الأمر يبدو سهلاً بالنسبة للبشر، إلا أن الباحثين قاموا بتبسيط المهمة على الروبوت عن طريق تقسيم تقشير ثمرة الموز إلى تسع مراحل، شملت مرحلة الإمساك بالموز، والتقاطه من على الطاولة، والإمساك بالطرف وتقشيره.

وبمجرد تدريب الباحثين الروبوت، احضروا له كمية من الموز، ووجدوا أن الروبوت كان قادرًا على تقشير موزة بنجاح دون هرسها واستغرقت العملية برمتها أقل من ثلاث دقائق في كل مرة.