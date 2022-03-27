وفاة نقيب المحامين في مصر في أثناء المرافعة

محمد بن مسعود - الدمام - توفي ظهر أمس السبت، نقيب المحامين في مصر، رجائي عطية، إثر تعرضه لوعكة صحية في أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة.
وأعلن الأمين العام المساعد لنقابة المحامين أبوبكر ضوة وفاة نقيب المحامين إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة في أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة.
وأفادت الأنباء المتداولة بسقوط النقيب العام للمحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، البالغ من العمر 84 عامًا، مغشيًا عليه في أثناء المرافعة في محكمة جنوب الجيزة للحضور في قضية محامين شمال الجيزة، وجرى نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى.
ووُلد عطية عام 1938 بشبين الكوم في محافظة المنوفية في مصر، ويرأس منذ 2020 نقابة المحامين المصرية.
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