«الصحة» تسجل 644 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 855 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، أن الفحوصات التي بلغ عددها 4985، أظهرت تسجيل 644 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 855 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 451056.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 7838 حالة، منها 27 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و7 حالات تحت العناية.