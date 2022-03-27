الأخضر يبدأ استعداده لمواجهة استراليا في ختام تصفيات كأس العالم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

دشَّن المنتخب السعودي اليوم، تدريباته في جدة، استعدادًا لمواجهة منتخب أستراليا يوم الثلاثاء القادم ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد الذي قسم اللاعبين على مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية حيث خصص لهم تمارين استرجاعية، فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين،وبدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين المربعات، بعدها أجريت مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

من جهة أخرى، يواصل الأخضر يوم غدٍ استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الرابعة مساءً على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.