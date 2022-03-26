فريق كفيف يتوج بكأس بطولة كرة الهدف

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
توجت جمعية كفيف أمس فريقها بحصوله على كأس بطولة كرة الهدف للمكفوفين على مستوى جمعيات ذوي الإعاقة البصرية في المملكة في دورتها الثالثة،
والتي اقيمت بالرياض على مدى يومين شارك من خلالها ٧ فرق تمثل جمعيات ذوي الإعاقة البصرية في المملكة.
واسدل الستار على هذه البطولة بتتويج أصحاب الثلاث مراكز الأولى على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، كما حصلت تلك الفرق على مكافآت تحفيزية، حيث حصل فريق جمعية كفيف الحاصل على المركز الأول مكافأة وقدرها ١٤ ألف ريال، وحصل فريق جمعية مبصرون صاحب المركز الثاني على مكافأة وقدرها ١٠٥٠٠ ريال، وحصل فريق جمعية ضياء صاحب المركز الثالث على مكافأة وقدرها ٧٠٠٠ ريال.
ويذكر أن كفيف أعلنت في حفل التتويج عن إقامة دوري لكرة الهدف للمكفوفين على مستوى منطقة الرياض، والذي سيتم تحديد تفاصيله في الأيام المقبلة.
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