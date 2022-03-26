الأهلي يحقق كأس بطولة الغطس للأندية لجميع الفئات السنية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

حقق الأهلي كأس بطولة الغطس للأندية لجميع الفئات السنية التي اختتمت اليوم، واستمرت خلال المدة من 24 حتى 26 مارس الجاري على مسبح وزارة الرياضة في جدة، تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.

وحلّ نادي الأهلي في المركز الأول بـ 253 نقطة، ونادي النصر ثانياً بـ 163 نقطة، وجاء الهلال ثالثاً بـ 143 نقطة.

وشارك في البطولة 40 لاعباً من سبعة أندية هي: الأهلي والنصر والهلال والشباب وجبة والوحدة ووج، بقيادة 8 حكام.

وتأتي البطولة استمراراً لمنافسات الأندية وتنفيذاً لخطط وإستراتيجيات الاتحاد التي تهدف إلى رفع المعدلات التنافسية بين الأندية في لعبة الغطس، وصناعة واكتشاف السباحين المميزين بما يصب في مصلحة المنتخبات السعودية للعبة.