الأمن البيئي تختتم مشاركتها في أسبوع البيئة في واجهة الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

اختتمت وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي مشاركتها بمعرض في واجهة الرياض، المقام في مدينة الرياض خلال الفترة من (20-26) مارس 2022 م من خلال عروض توعوية وتثقيفية، وتوعية زوار المعرض بأهمية دورها في حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، ودور السلامة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير محيط لمجتمع صحي وبيئة إيجابية جاذبة، وتحسين جودة الحياة.

وحظي المعرض باهتمام الزوار من داخل المملكة وخارجها، حيث قدّم منسوبو القوات لهم تعريفًا بنشأتها ومهامها ونطاق مسؤولياتها الميدانية، والدور البارز الذي تحققه من خلال وجودها في مناطق المملكة، والتعريف بأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية البيئية المستخدمة في مراقبة وحماية البيئة، مثل الطائرات دون طيار والكاميرات الحرارية المزودة ببرامج الذكاء الاصطناعي، وذلك للمراقبة الجوية والأرضية.