الأخضر الأولمبي يتغلَّب على العراق بهدفين لهدف في بطولة دبي الدولية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تغلَّب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا على منتخب العراق بهدفين مقابل هدف 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم، ضمن بطولة دبي الدولية،التي تأتي على هامش المعسكر الإعدادي في الإمارات؛ تحضيرًا لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.

ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: عبدالرحمن الصانبي في حراسة المرمى، سعد بالعبيد، وليد الأحمد، مخير الرشيدي، نواف بوشل، مشعل الصبياني، عوض الناشري، سعود زيدان، أحمد الغامدي، عبدالإله الشمري، محمد مران.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي على رأس المجموعة الرابعة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022، وإلى جانبه منتخبات، الإمارات، اليابان، وطاجيكستان.