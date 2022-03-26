الخارجية الفلسطينية تدين العدوان الإرهابي الذي استهدف المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشدّ العبارات الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها المملكة واستهدفت المنشآت النفطية والبنى التحتية،عادَّةً ذلك استهدافا لأمن واستقرار المنطقة. وأكدت وقوف دولة فلسطين الدائم إلى جانب المملكة، مشيرةً إلى ثقتها التامة بقدرة المملكة على مواجهة الإرهاب وهزيمته بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.

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