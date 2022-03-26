أمانة جازان تنفذ مبادرة لزراعة ٤٠٠ شتلة بالممشى البحري الجنوبي بمركز الشقيق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان
نفذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب اليوم، مبادرة لزراعة ٤٠٠ شتلة بالممشى البحري الجنوبي،بمشاركة من مركز إمارة الشقيق وفرع وزارة البيئة والزراعة والمياه، ضمن فعاليات أسبوع “البيئة 2022″، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة تحت شعار “بيئتنا مسؤوليتنا “، بحضور رئيس مركز الشقيق أكرم بن علي آل سالم.
وأوضح رئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر بن أحمد عطيف أن الحملة التي شاركت فيها الفرق التطوعية بالشقيق، هدفت لزيادة مستوى الوعي البيئي لدى فئات المجتمع كافة، ضمن برامج “جودة الحياة” التي تعد من أهم مستهدفات “رؤية المملكة 2030″، وتعزيز المسؤولية المجتمعية والتعريف بالسلوكيات الصحيحة تجاه البيئة، والتأكيد على أهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، و بث ونشر الوعي بأهمية المحافظة على مواقع التنزه وزيادة المسطحات الخضراء بمركز الشقيق.
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