ناصر بن حمد يتابع ختام طواف الدراجات الأول للهواة ويشيد بالمستويات

محمد بن مسعود - الدمام - تابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ختام فعاليات طواف ناصر بن حمد الأول للهواة للدراجات الهوائية بإقامة المرحلة الثالثة والأخيرة، بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية، والدكتور عبدالرحمن عسكر الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، والشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية.

وحرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على تشجيع الدراجين في المرحلة التي شهدت مشاركة واسعة في الطواف الذي نظمه الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية بالتعاون مع شركة فعاليات.

وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الطواف يأتي في إطار دعم وتشجيع الشباب على ممارسة ركوب الدراجة الهوائية، إذ شهدت المراحل الثلاث مشاركة واسعة تؤكد الكوكبة الكبيرة التي تمتلكها مملكة البحرين من الشباب البحريني القادر على العطاء وتمثيل المنتخبات الوطنية للدراجات الهوائية في المرحلة القادمة.

وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن الأهداف المتعددة التي حققها الطواف الأول للهواة ستكون حافزًا لمواصلة تنظيم هذه البطولات التي تؤكد انتشار ثقافة رياضة ركوب الدراجات الهوائية في المملكة.

وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالجهود البارزة التي بذلها الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية برئاسة الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة، وكافة اللجان والحكام في إخراج الطواف بأفضل صورة تنظيمية، مهنئًا سموه كل الدراجين الحاصلين على المراكز الأولى.

تتويج الفائزين

وجرى تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في المرحلة الثالثة، إذ حصل على لقب بطل طواف ناصر بن حمد الأول للهواة الدراج علي حسن جواد بحصوله على القميص الذهبي.

وفاز بالمركز الأول في سباق الفردي جيفري ديبارتو والمركز الثاني جاسم الكشي والمركز الثالث حسن عقيل ثامر.

وحصل الدراج إلياس محمد على المركز الأول في المرحلة الثالثة للطواف والدراج حسين محمد على المركز الثاني، فيما جاء موسى القرش في المركز الثالث، وحصل الدراج صابر محمد على القميص الأبيض لعمر فوق 40 سنة، وجاسم محمد على القميص الأزرق، وحسين الماجد على القميص الأخضر، بينما فاز عبدالله علي بالقميص الأحمر، وتم تكريم الدراج أم جي بصفته أكبر متسابق، والدراج مهدي حسن كأصغر دراج في الطواف.

وعلى مستوى الفرق، جاء فريق بايك زون في المركز الأول، وفريق بحرين جاينت في المركز الثاني، وفريق كلاسيك بايك سيتي في المركز الثالث.

كما تم تكريم الحكم العام الدكتور عبدالله الحوسني وحكام الطواف، إضافة إلى تقديم هدية تذكارية إلى شركة بتلكو والجهات الحكومية المتعاونة.