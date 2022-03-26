تعثر تشغيل مشروع الصرف الصحي يؤرق أهالي الدرب

أعادت مشكلة تسرب مياه الصرف الصحي بأحد شوارع الدرب شمال منطقة جازان مطالب الأهالي بسرعة تشغيل مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي، والذي تم الانتهاء من البنية التحتية للمشروع، ولكن تعثر التشغيل، حيث حاصرت مياه الصرف الصحي المتسربة شارع وادي صالح، أشهر وأقدم الشوارع في الدرب مسببًا انزعاج للأهالي من انبعاث الروائح الكريهة.

المعانات تجددت

وقال حسين شامي لـ«دوت الخليج» إن معانات الأهالي تجددت بعد أن قام بعض العابثين بشبك مياه مجاري منازلهم وتوصيلها بالمشروع المكتمل بناه التحتية فقط، والمتعثر في التشغيل منذ زمن طويل، وإلى الآن لم تتم الحلول وهذه المياه لها فترة طويلة بهذا الشكل متسربة، حتى إنها قريبة من المخبز الذي أغلب سكان الحي يشترون منه، مشيرًا إلى خطورة الأمر على عابري الشارع من رجال ونساء وأطفال المحاصرين بهذه المياه الملوثة، ولكن إلى متى ونحن على هذه الحالة، والتي سوف تتكرر من شارع إلى آخر، ومتى سيتم حل المشكلة بشكل واضح ودائم من خلال إنجاز وتشغيل مشروع محطة المعالجة.. وهذا ما يهم الأهالي.

ما هي الأسباب

بينما قال المواطن ابراهيم الشعبي لـ«دوت الخليج» إن مشروع الصرف الصحي أكمل اليوم ما يقارب العشر سنوات منذ اكتمال البنية التحتية للمشروع، وجميعنا نتساءل ما هي الأسباب التي عطلت تشغيل الخدمة منذ ذلك الوقت حتى هذا اليوم، مؤكدًا بأنني قد سبق وراسلت الوزارة في أكثر من مرة للسؤال عن هذا الموضوع، ولا يوجد جواب.

جار إكمال اللازم

وتواصلت «دوت الخليج» مع إدارة المياه بمحافظة الدرب، والتي أكدت أنه جار إكمال اللازم، وكذلك تم التواصل مع متحدث فرع الوزارة بإدارة المياه بمنطقة جازان عن أسباب تأخر تشغيل مشروع الصرف الصحي بالمحافظة، ولكن لم يتم التجاوب والرد إلى وقت إعداد هذا التقرير.