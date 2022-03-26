2000 جولة رقابية بأسواق الشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 2059 جولة رقابية، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن رصد وتحرير 143 مخالفة، وإغلاق 3 منشآت غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية المحدثة، وغير متقيدة بالاشتراطات البلدية والصحية.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية والأسواق؛ للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات والاشتراطات البلدية والصحية، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة عبر مركز 940.