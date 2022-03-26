وخصصت الرئاسة العامة للمداخل والمخارج وتنظيم تفويج الحشود (3) أبواب رئيسة لدخول وخروج المعتمرين: (باب الملك عبدالعزيز، وباب الملك فهد، وباب السلام)، كما خصصت (144) بابًا لدخول المصلين، و(3) جسور (جسر أجياد، جسر الشبيكة، جسر المروة).
كما أعادت الرئاسة سُفر الإفطار داخل أروقة الحرم والبالغ عددها ألفي سفرة وفقًا للضوابط والشروط، حيث يمكن للمتقدمين والقائمين على هذه السُفر الدخول على الخدمات الإلكترونية للرئاسة والحصول على تصريح تقديم الخدمة.
كانت هذه تفاصيل خبر مواقع للمعتمرين لأداء الطواف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.