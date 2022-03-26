تدريب وتطوير منسوبي التعليم

وقع وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور عبدالله الغامدي مذكرة تفاهم؛ لبحث سبل التعاون بين الجهتين في مجال تدريب الكوادر البشرية من منسوبي وزارة التعليم لدى الهيئة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الممكنة لها.

دعم القدرات

ونصت المذكرة على تصميم وتقديم برامج تدريبية خاصة لوزارة التعليم، وتبادل الخبرات في مجال تدريب وتطوير الكوادر البشرية، إلى جانب دعم القدرات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الممكنة لها، والتوعية بأهمية إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية.

مستهدفات الرؤية

وأوضح آل الشيخ أن الوزارة تستشعر أهمية البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة، وتسابق جميع دول العالم لتحقيق قصب السبق في الابتكار والتحول نحو الخدمات الرقمية ومجتمع المعرفة، التي تأتي في مقدمتها البيانات والذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أنه- من هذا المنطلق- كان الاهتمام بالبيانات والذكاء الاصطناعي من أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق المملكة مكانة متقدمة في مؤشر التنافسية العالمي، من خلال توفير الإمكانيات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي.