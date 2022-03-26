15 جهة تبحث تحديات سلامة الغذاء

ناقش رؤساء الجهات الرقابية على الغذاء في اجتماعهم السنوي الثالث، مصادر الغذاء وأنظمة الإنتاج الحديثة، بحضور أكثر من 15 رئيسًا رقابيًّا يمثلون دولًا ومنظمات دولية، باستضافة وكالة معايير الأغذية الأسترالية النيوزيلندية.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض دخول الأغذية الجديدة في الإمدادات الغذائية من خلال الابتكارات التكنولوجية أو من خلال استهلاك أغذية غير تقليدية مثل الأعشاب البحرية واللحوم المستزرعة، وأنظمة الإنتاج الحديثة مثل تقنية الزراعة الدقيقة والزراعة العمودية.

استخدام آمن

وبحث الاجتماع التحديات التنظيمية والتوصيات التي تسهم في نجاح تلك التقنيات مع ضمان سلامة الغذاء والأنظمة الغذائية، حيث اتفق أعضاء المنتدى على تبادل المعلومات، خاصةً فيما يتعلق بالاستخدام التقليدي والتجارب في الاستخدام الآمن لمصادر الغذاء الحديثة، وذلك لأهميتها للجهات الرقابية في دراسة وتقييم مخاطر سلامة الأغذية المرتبطة بها.

منتدى سنوي

يُذكر أن منتدى رؤساء الجهات الرقابية على الغذاء يُعقد بشكل سنوي على مستوى رؤساء الجهات الرقابية على الغذاء، ويهدف إلى مشاركة التوجهات الإستراتيجية ومناقشة القضايا الغذائية ذات التداعيات العالمية، وتحديد المجالات المحتملة للتعاون لضمان سلامة الغذاء والتغذية.