دعم وتطوير خدمات الإسعاف

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي عبدالعزيز الصوينع: إن الهيئة تأمل من خلال تحدي «هلالثون» إيجاد حلول إبداعية تسهم في إحداث نقلة نوعية بقطاع الإسعاف في المملكة، والارتقاء بخدماته عبر مزجها بمزيد من الابتكارات والأساليب التقنية.
وأوضح أن الهيئة حرصت من خلال إطلاق هلالثون على إشراك المجتمع في إيجاد تلك الحلول الإبداعية والابتكارية عبر ستة مسارات وهي: «تطوير تطبيق أسعفني، وتحديد موقع المتصل، والتوثيق والرصد، وصيانة المركبات، والاستدامة التشغيلية لرحلة الإسعاف، وبرنامج إعادة الروابط العائلية».
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