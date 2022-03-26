أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في مركز ضمد بقطاع الدائر بمنطقة جازان، محاولات تهريب 163 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدِر، والقبض على مهربها، وهو مواطن، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المهربات للجهة المعنية.



كانت هذه تفاصيل خبر إحباط محاولات تهريب 163 كيلوجراما من الحشيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.