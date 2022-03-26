ضبط مخالفين لنظام البيئة باعوا حطبا محليا

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 9 مخالفين لنظام البيئة، لبيعهم 30 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد، رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. وبيَّن المتحدث الرسمي أن عقوبة بيع الحطب المحلي غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب، حاثًّا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.



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