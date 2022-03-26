حوكمة إدارات المراجعة بالأمانات

استضافت أمانة محافظة جدة، الورشة الثانية ضمن سلسلة ورش (إرساء نظام الرقابة الداخلية وحوكمة إدارات المراجعة بالأمانات) التي دشنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة بوكالة المراجعة الداخلية وإحكام الضوابط الرقابية، عرضت خلالها منهجية أعمال المراجعة الداخلية، بحضور مدير مراجعة الخطط والإستراتيجيات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خالد الحقيل، ومشاركة مديري المراجعة الداخلية في الأمانات.

وتأتي هذه المبادرة التي تنظمها الوزارة في إطار خطة متكاملة لتعزيز ودعم إدارات المراجعة الداخلية في أمانات المناطق بالعناصر والآليات والنماذج والإجراءات، وفقًا لأفضل الممارسات بالمراجعة الداخلية، حيث أطلقت وكالة المراجعة الداخلية وإحكام الضوابط الرقابية مؤخرًا ميثاق المراجعة الداخلية للأمانات معتمدًا على اللوائح الحكومية وميثاق مستجدات المراجعة الداخلية المتبعة بالمعهد الدولي للمدققين الداخليين.