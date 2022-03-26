حوكمة إدارات المراجعة بالأمانات

وتأتي هذه المبادرة التي تنظمها الوزارة في إطار خطة متكاملة لتعزيز ودعم إدارات المراجعة الداخلية في أمانات المناطق بالعناصر والآليات والنماذج والإجراءات، وفقًا لأفضل الممارسات بالمراجعة الداخلية، حيث أطلقت وكالة المراجعة الداخلية وإحكام الضوابط الرقابية مؤخرًا ميثاق المراجعة الداخلية للأمانات معتمدًا على اللوائح الحكومية وميثاق مستجدات المراجعة الداخلية المتبعة بالمعهد الدولي للمدققين الداخليين.
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