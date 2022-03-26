ربط 80 من وحدات إنارة المسعى بنظام الطاقة غير المنقطعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي عن وحدات الإنارة بالمسعى، حولت وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 500 وحدة إنارة بالمسعى داخل المسجد الحرام، من نوع ميتل هاليد 200 وات إلى 150 LED وات، ووحدات الإنارة من نوع ميتل هاليد 400 وات إلى 200 وات LED.

وأوضح مدير إدارة الأعمال الكهربائية أحمد الشمراني أن نحو 80 من وحدات الإنارة بالمسعى ربطت بنظام الطاقة غير المنقطعة UPS لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي عن وحدات الإنارة بالمسعى.

من جهة أخرى استكملت وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة المرحلة الثانية من زراعة وتشجير المساحات الخالية داخل وحول المجمع والمرافق التابعة للوكالة، وتحويلها إلى مسطحات خضراء وأحواض زراعية للتخفيف من حرارة الأجواء وتقليل نسبة التلوث العام في الجو، وذلك انطلاقا من مبادرة «السعودية الخضراء» والتي أطلقها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وأفاد المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام أحمد السويهري، أنه وصلت الدفعة الثانية من الشتلات الزراعية والزهور الطبيعية للمجمع بحيث يكون إجمالي الشتلات 3000 شتلة للمجمع وذلك تزامنا لفعاليات أسبوع البيئة تحت شعار (بيئتنا مسؤوليتنا) ومن أجل تخفيف آثار التغير المناخي ومنها خفض درجات الحرارة، وخفض نسب التلوث وتحسين جودة الهواء وتلطيفه، وتحويل ساحات المجمع لتكون صديقة للبيئة، ووفقا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، ومتابعة مستمرة و حثيثة من المستشار وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عبدالحميد المالكي.

جرى ذلك بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد القرني، ورئيس قسم البيئة بالعاصمة المقدسة عبدالرحمن السالمي، ومشرف إدارة التطهير بالمجمع محمد اللحياني.

خطة زمنية لتحويل وحدات الإنارة بالمسعى:

