ضبط مواطن بحوزته 63 كجم قات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقت دوريات الأفواج الأمنية في منطقة جازان القبض على مواطن، بحوزته 63 كجم من مادة القات المخدر، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وأحيل لجهة الاختصاص.

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