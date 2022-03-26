شكرا لقرائتكم خبر هيئة الولاية على أموال القاصرين تتولى حصة أسهم في وجهة مسار عن عقارات الغيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور لـ»وجهة مسار» في مكة المكرمة، أمس، اتفاقية لدخول الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، بحصة أسهم في شركة أم القرى للتنمية والإعمار عن طريق زيادة رأس المال، حيث أتت الموافقة بالأمر السامي الكريم رقم 44133 وتاريخ 5/8/1442 بأن تتولى هيئة الولاية أسهم عقارات الغيب بمبلغ 561 مليون ريال.

وناقش الجانبان بعد توقيع الاتفاقية في العاصمة المقدسة، خارطة الفرص الاستثمارية المتنوعة التي يمكن للهيئة الاستفادة منها في «وجهة مسار» الذي يعد أهم وجهة استثمارية وحضرية وتنموية ملهمة للمائة عام القادمة، بهدف تعزيز جودة حياة سكان مكة المكرمة، وضيوفها من الحجاج والمعتمرين، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التنموية.

وأكد رئيس الهيئة محمد العقلا، أن الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية الهيئة في حفظ الأصول وإدارتها وتنميتها، من خلال الاستثمار الأمثل للأصول الخاضعة تحت ولايتها، وحسن إدارتها، وحفظها مع مراعاة تحقيق التوازن بين الربحية والمخاطر.

من جهته عبر الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار ياسر أبو عتيق، عن اعتزازهم بالتوقيع مع الهيئة، حيث إن من أبرزالركائز الاستراتيجية للوجهة استحداثھا لمنظومة استثمارية متكاملة، تستقطب من خلالها الاستثمار المؤسساتي طويل المدى؛ لضمان العوائد المستدامة في قطاعات «الضيافة، والإسكان، وخدمات الحج والعمرة، والسياحة، والترفيه، والصحة، والنقل».

واستطلع وفد الهيئة، أبرز ملامح «وجهة مسار» من خلال زيارة ميدانية للمشروع، وأبدوا إعجابهم بمكوناته التطويرية، خاصة أنه سيكون أهم المعالم الرئيسة في خدمة أهل مكة المكرمة والزوار والحجاج والمعتمرين، وتقديم أفضل الخيارات الممكنة لتحسين وتسهيل رحلة ضيوف الرحمن وإقامتهم، وفق أحدث مواصفات الضيافة العالمية مع مراعاة الخصوصية الدينية والثقافية للمملكة عموما، والعاصمة المقدسة على وجه التحديد.