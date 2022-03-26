شكرا لقرائتكم خبر 13,801 مخالف للإقامة والعمل والحدود في قبضة الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أمس، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.
إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة 13,801 مخالف، منهم:
- 7953 مخالفا لنظام الإقامة
- 4023 مخالفا لنظام أمن الحدود
- 1825 مخالفا لنظام العمل
إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 175 شخصا، منهم:
- 61% يمنيو الجنسية
- 28% إثيوبيو الجنسية
- 11% جنسيات أخرى
ضبط 45 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة
إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 103,570 وافدا مخالفا، منهم:
- 90,931 رجلا - 12,639 امرأة
- إحالة 90,649 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر
- إحالة 1973 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم
- ترحيل 8786 مخالفا
كانت هذه تفاصيل خبر 13,801 مخالف للإقامة والعمل والحدود في قبضة الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.