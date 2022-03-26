شكرا لقرائتكم خبر 13,801 مخالف للإقامة والعمل والحدود في قبضة الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقعت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في مناطق المملكة بـ13,801 مخالف خلال الفترة من 17 إلى 23 مارس الحالي.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أمس، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة 13,801 مخالف، منهم:







7953 مخالفا لنظام الإقامة



4023 مخالفا لنظام أمن الحدود



1825 مخالفا لنظام العمل







61% يمنيو الجنسية



28% إثيوبيو الجنسية



11% جنسيات أخرى



إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 175 شخصا، منهم:ضبط 45 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة

إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 103,570 وافدا مخالفا، منهم:

