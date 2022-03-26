شكرا لقرائتكم خبر التخزين السيئ للقهوة يهدد عشاقها بالتسمم الغذائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قد تسبب القهوة تسمما غذائيا عند تخزينها بشكل غير صحيح؛ لذا يجب تخزينها في حاوية محكمة الإغلاق وفي مكان بارد. وفي هذا الإطار قدمت هيئة الغذاء والدواء 5 نصائح لضمان سلامة القهوة التي تعد من أكثر المشروبات استهلاكا في العالم، ولكن الكثير قد يخزنها بشكل غير صحيح.

ويربط عدد من الناس تخزين القهوة بالحفاظ على نكهتها الغنية ومذاقها، لكن ليس هذا هو السبب الوحيد لوجوب تخزينها بشكل صحيح، وقد تكون القهوة ممرضة عندما تتراكم عليها الميكروبات في آلة صنع القهوة وبالتالي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي.

النصائح الخمس للتحضير المنزلي:

لا تستخدم معدات آلة القهوة لأي شيء آخر

استخدام معدات التحضير كالدورق أثناء الطهي أو لوضع سائل آخر قد يعرضها لخطر التلوث، وليس بالضرورة أن التسخين بدرجة أعلى من 60 مئوية يقتل الميكروبات.

حافظ على نظافة آلة القهوة

يجب المحافظة على نظافتها بشكل دوري حتى لا تتراكم الميكروبات أو يتشكل العفن.

خزن قهوتك في حاوية محكمة الإغلاق

أفضل أنواع الحاويات هو محكم الإغلاق المصنوع من السيراميك لحجب أشعة الشمس.

حافظ على القهوة جافة

يجب تخزين القهوة في مكان جاف أو تجميدها في الفريزر لتجنب نمو الفطريات. وعند ملاحظة أي علامة على وجود عفن فتخلص منها فورا.

تخلص من بدائل الحليب منتهية الصلاحية

بدائل الحليب مثل مبيض القهوة على الرغم من أنها لا تحتوي على الحليب إلا أنها قد تتلوث إذا لم تخزن بشكل صحيح في مكان بارد.