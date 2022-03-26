شكرا لقرائتكم خبر للمرة الأولى بالشرق الأوسط.. روبوت آلي يعالج القلوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق مركز القلب في مستشفى الملك فيصل التخصصي أرقاما عالية في عدد إجراء العمليات المعقدة بواسطة الروبوت، حتى أصبح ضمن أكبر 5 مراكز على مستوى العالم في جراحة الروبوت القلبية، بعد أن تمكن الدكتور فراس خليل وفريقه الطبي من إجراء أكثر من 105 عمليات دقيقة خلال عام 2020، وفقا لتصنيف الشركة الأمريكية لروبوتات دافنشي.

وفي عام 2019 جلب المستشفى آخر إصدار من جهاز دافنشي «الروبوت الجراح»، لإجراء عمليات القلب الدقيقة والمعقدة، تماشيا مع مستهدفات المستشفى للاستفادة من التقنيات الطبية، وكان في استقبال الروبوت استشاري الجراحات القلبية الدكتور فراس خليل وفريقه الطبي، بعدما عادوا من برنامج تدريبي، أتقنوا من خلاله العمل على آلية إجراء العمليات الجراحية بواسطة الروبوت.

واستطاع المركز توسيع نطاق أعمال الروبوت، لتشمل زراعة الشرايين التاجية، واستبدال الصمامات الميترالية أو إصلاحها، وإصلاح الثقوب والعيوب الخلقية، إضافة إلى إزالة الأورام القلبية. وأجرى فراس نحو 200 عملية باستخدام الروبوت، حيث يعد ضمن 3 جراحين من بينهم مخترع الجهاز، اختارتهم الشركة المصنعة لروبوتات دافنشي لتدريب الأطباء حول العالم على استخدام تقنية الروبوت، في إجراء عمليات القلب المفتوح والجراحات الدقيقة والمعقدة. يذكر أن الهيئة العالمية لزراعة القلب سبق أن اختارت الدكتور فراس ضمن 7 أطباء، لكتابة القواعد والأسس لعلاج أمراض القلب وفشل القلب الصناعي.

فوائد استخدام الروبوت في الجراحات:







يساعد في سرعة نقاهة المريض.



تعافيه بصورة أسرع من العمليات التقليدية.



عدم الحاجة إلى شق أكثر من 20 سم للوصول إلى القلب.



يتطلب الوصول للقلب فتحات صغيرة لا تتجاوز 3 سم.



تقلل جراحات الروبوت من استخدام نقل الدم ومشتقاته.



تحد من آثار النزيف أثناء العملية.



تقلل من فترة بقاء المريض في العناية المركزة.



الدكتور فراس خليل