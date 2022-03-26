للمرة الأولى بالشرق الأوسط.. روبوت آلي يعالج القلوب

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وفي عام 2019 جلب المستشفى آخر إصدار من جهاز دافنشي «الروبوت الجراح»، لإجراء عمليات القلب الدقيقة والمعقدة، تماشيا مع مستهدفات المستشفى للاستفادة من التقنيات الطبية، وكان في استقبال الروبوت استشاري الجراحات القلبية الدكتور فراس خليل وفريقه الطبي، بعدما عادوا من برنامج تدريبي، أتقنوا من خلاله العمل على آلية إجراء العمليات الجراحية بواسطة الروبوت.
واستطاع المركز توسيع نطاق أعمال الروبوت، لتشمل زراعة الشرايين التاجية، واستبدال الصمامات الميترالية أو إصلاحها، وإصلاح الثقوب والعيوب الخلقية، إضافة إلى إزالة الأورام القلبية. وأجرى فراس نحو 200 عملية باستخدام الروبوت، حيث يعد ضمن 3 جراحين من بينهم مخترع الجهاز، اختارتهم الشركة المصنعة لروبوتات دافنشي لتدريب الأطباء حول العالم على استخدام تقنية الروبوت، في إجراء عمليات القلب المفتوح والجراحات الدقيقة والمعقدة. يذكر أن الهيئة العالمية لزراعة القلب سبق أن اختارت الدكتور فراس ضمن 7 أطباء، لكتابة القواعد والأسس لعلاج أمراض القلب وفشل القلب الصناعي.
فوائد استخدام الروبوت في الجراحات:
- يساعد في سرعة نقاهة المريض.
- تعافيه بصورة أسرع من العمليات التقليدية.
- عدم الحاجة إلى شق أكثر من 20 سم للوصول إلى القلب.
- يتطلب الوصول للقلب فتحات صغيرة لا تتجاوز 3 سم.
- تقلل جراحات الروبوت من استخدام نقل الدم ومشتقاته.
- تحد من آثار النزيف أثناء العملية.
- تقلل من فترة بقاء المريض في العناية المركزة.
الدكتور فراس خليل
- اختير ضمن 3 جراحين من الشركة المصنعة لتدريب الأطباء حول العالم على استخدام الروبوت.
- اختارته الهيئة العامة لزراعة القلب ضمن 7 أطباء يكتبون القواعد لأمراض فشل القلب والقلب الصناعي.
- أجرى وفريقه الطبي 250 عملية معقدة باستخدام الروبوت.
- بلغت نسبة نجاح العمليات باستخدام الروبوت 98%.
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