ولي العهد يتلقى اتصالا من الرئيس المصري يدين فيه الهجمات الحوثية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، اتصالا هاتفيا أمس الأول، من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي. وأدان السيسي خلال الاتصال الهجمات الإرهابية على أراضي المملكة، واستهداف المنشآت الاقتصادية والمدنية. وأكد دعم وتضامن مصر ووقوفها إلى جانب المملكة لمواجهة استمرار هذه الأعمال العدائية.

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