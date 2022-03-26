شكرا لقرائتكم خبر مهرجان ربيع محمية الملك سلمان يصل لآخر محطاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في آخر محطاته بالحدود الشمالية، انطلق منذ أيام في حديقة الإسكان في طريف بالحدود الشمالية مهرجان ربيع محمية الملك سلمان الملكية، ويستمر لمدة 5 أيام، وافتتحه محافظ طريف بدر الصقر، ونائب رئيس هيئة تطوير المحمية للعمليات دوراتو فرغريدو، ومدير عام التطوير والسياحة في المحمية المهندس فيصل التويجري.

وتضم فعاليات المهرجان عددا من البرامج النوعية، كأنشطة المتاحف الخاصة وفعاليات السوق الشعبي والحرف والصناعات اليدوية وفعاليات الفرق الشعبية والفلكلور، مثل الربابة والرقصات الشعبية وفعاليات خاصة بالأطفال وفعاليات خاصة بالشباب، كالرماية وركوب الأبل، بالإضافة إلى عدد من المطاعم والمقاهي من الأسر المنتجة في المنطقة، وكذلك تنظيم لرحلات لحرة الحرة وفقا للفعالية الحالية المقامة فيها اكتشف الحرة.

وحرصت المحمية على تقديم عدد من الخدمات المساندة وفق معدلات عالية الجودة وتوفير خدمات الحراسات الأمنية والنظافة والضيافة، بما يضمن تحقيق المتعة والفائدة للزائرين، مشيرة إلى أن الدخول للفعاليات سيكون مجانا طيلة أيام المهرجان.

أهداف المهرجان

