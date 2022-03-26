مهرجان ربيع محمية الملك سلمان يصل لآخر محطاته

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وتضم فعاليات المهرجان عددا من البرامج النوعية، كأنشطة المتاحف الخاصة وفعاليات السوق الشعبي والحرف والصناعات اليدوية وفعاليات الفرق الشعبية والفلكلور، مثل الربابة والرقصات الشعبية وفعاليات خاصة بالأطفال وفعاليات خاصة بالشباب، كالرماية وركوب الأبل، بالإضافة إلى عدد من المطاعم والمقاهي من الأسر المنتجة في المنطقة، وكذلك تنظيم لرحلات لحرة الحرة وفقا للفعالية الحالية المقامة فيها اكتشف الحرة.
وحرصت المحمية على تقديم عدد من الخدمات المساندة وفق معدلات عالية الجودة وتوفير خدمات الحراسات الأمنية والنظافة والضيافة، بما يضمن تحقيق المتعة والفائدة للزائرين، مشيرة إلى أن الدخول للفعاليات سيكون مجانا طيلة أيام المهرجان.
أهداف المهرجان
- التعريف بالمحمية وأهدافها بقالب ترفيهي
- رصد جهود المحمية لإعادة التوازن الطبيعي لها
- تعريف المجتمع بالأهداف والتوجهات الاستراتيجية للمحمية
- إشراك أهالي المنطقة في دعم هذه الأهداف والأنشطة
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