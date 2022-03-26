إقبال متزايد على التسجيل في «مدرستي تبرمج»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد مسابقة «مدرستي تبرمج» المرحلة الثانية 1443هـ التي تقدمها وزارة التعليم بالتعاون مع شركات عالمية، شركة Microsoft وشركة Apple ، إقبالا ومشاركة متزايدة من طلاب وطالبات تعليم ينبع، حيث تتلقى إدارتا النشاط الطلابي (بنين - بنات) بتعليم ينبع المشاركات في المسابقة، وفق الخطة الزمنية المحددة. وفي هذا الصدد، نفذ مؤخرا اللقاء التعريفي بالمسابقة والذي تضمن عددا من المحاور: في التعريف بالمسابقة والمسارات، مهام اللجنة التنفيذية، مراحل المسابقة ومؤشراتها، مهام المدارس، الإجابة على الاستفسارات؛ استهدف مديرات المدارس بالمحافظة، للتعريف بالمسابقة والتي تتميز بالتنوع في التطبيقات البرمجية المتاحة والمسارات الشيقة والممتعة، وتحاكي مختلف اهتمامات الطلاب والطالبات باختلاف أعمارهم وهواياتهم في التصميم والتخطيط والبرمجة.



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