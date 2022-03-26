25 % من الأسر لديها معرفة كبيرة بقضايا البيئة

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وحدد المجلس 5 مراحل سميت بمراحل التعليم البيئي للطفل وهي: التعرف على المشكلات التي تتصل بالبيئة، ومرحلة اكتساب المعرفة البيئية، ثم مرحلة تلقين القيم البيئية، وتنمية المهارات البيئية، وأخيرا المشاركة الفعلية في الأنشطة البيئية.
وأخيرا تم الاحتفال بأسبوع البيئة من خلال إطلاق فعاليات تهدف إلى تحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة، وتحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع، لما للبيئة من أهمية في حياة الفرد والمجتمع، فيما دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المؤسسات والجهات التعاونية، وجميع شرائح المجتمع، للإسهام في حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة، وتعزز ثقافة الحفاظ على البيئة وسبل حمايتها.
نتيجة الاستطلاع:
- 14.22 % معرفة كبيرة نوعا ما
- 11.45 % معرفة كبيرة جدا
- 49.27 % معرفة لا بأس بها
- 16.85 % معرفة ضئيلة
- 8.21 % معرفة ضئيلة نوعا ما
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