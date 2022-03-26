شكرا لقرائتكم خبر عنف السينما والألعاب يصيب نصف الأطفال بالعجز والوفاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي إلى اختيار الأفلام السينمائية والألعاب الالكترونية المناسبة لعمر الطفل، عبر اتباع التصانيف العمرية.

وأوضحت أن نصف أطفال العالم كل عام يتأثرون بالعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، ويعانون من الإصابات والعجز والوفاة.

والتصنيف العمري نظام هو تصنيف وتقييم لتحديد مدى ملاءمة المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع للفئات العمرية المختلفة، ومدى مطابقته للمبادئ والمعايير التي أقرتها الهيئة، ويهدف إلى توفير مجموعة من الفوائد المجتمعية، أهمها: مساعدة البالغين على اختيار المناسب لهم وللأطفال الذين هم في رعايتهم لحمايتهم من التعرض للمواد التي تسبب لهم ضررا أو إزعاجا، وتوفير معلومات كافية عن المصنفات، وتأكيد احترام القيم المجتمعية والمبادئ العامة والمعايير التي تحكم المحتوى الإعلامي في المملكة وفقا للأنظمة.

التصنيف العمري للأفلام السينمائية

(G)

الفيلم مناسب لجميع الأعمار. المحتوى ضمن إطار إيجابي وخال من تأثيرات العنف أو التهديد، وأغلبها أفلام كرتونية.

(PG12)

تلزم مرافقة الراشدين لمن هم تحت ) 12 عاما(، المحتوى بشكل عام آمن ولكن قد يتضمن مشاهد لا تكون مناسبة لهم، لذا ينبغي على الراشدين تقييم ما إذا كان مناسبا أم لا.

(R15)

يمنع دخول المشاهدين الأقل من (15 عاما) ، المحتوى يتضمن مواضيع ناضجة، تعالج بشكل محتفظ ومناسب لمن هم في هذا العمر وما فوق.

(PG)

ينصح بمرافقة الراشدين لمن هم تحت ( 12 عاما)، المحتوى بشكل عام آمن، ولكن يوصى بأن ينظر فيما إذا كان المحتوى قد يزعج بعض الأطفال.

(R12)

يمنع دخول المشاهدين الأقل من ( 12 عاما) ، المحتوى يتضمن مواضيع ناضجة، تعالج بشكل محتفظ ومناسب لمن هم في هذا العمر وما فوق.

(R18)

يمنع دخول المشاهدين الأقل من (18 عاما)، المحتوى يتضمن مواضيع أكثر نضجا، وقد يحتوي على مشاهد عنيفة للغاية.

التصنيف العمري للألعاب الالكترونية:

ألعاب مناسبة لعمر 3 فما فوق:

اللعبة مناسبة لجميع الأعمار مثل (الألعاب الرياضية)، وقد تحتوي بعض الألعاب على العنف ولكن في سياق كرتوني مناسب للأطفال.

ألعاب مناسبة لعمر 7 فما فوق:

قد تحتوي على بعض المشاهد أو الأصوات المخيفة كوجود مشاهد عنف ضمنية، أو تفاعل الشخصيات مع العنف بشكل غير واقعي.

ألعاب مناسبة لعمر 12 فما فوق:

قد تحتوي على أصوات مرعبة أو مؤثرات مرعبة، كإظهار تفاصيل الإصابات.

ألعاب مناسبة لعمر 16 فما فوق:

قد تحتوي على عنف يمارس تجاه شخصيات البشر أو تشبه البشر أو الحيوانات بشكل يحاكي الواقع، وإظهار الأعمال الإجرامية بشكل إيجابي.

ألعاب مناسبة لعمر 18 فما فوق:

قد تحتوي على مشاهد عنيفة جدا، مثل التعذيب وتقطيع أجزاء الجسم مع إظهار تفاصيل الإصابة، أو مشاهد استخدام المخدرات.