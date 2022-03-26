الإرياني: التحالف يقوم بجهود استثنائية نيابة عن العالم في تأمين خطوط الملاحة الدولية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني، اليوم أن محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران المتكررة مؤخرا لاستهداف ناقلات النفط وتهديد أمن وسلامة خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، تصعيد خطير يندرج ضمن مساعيها للإضرار بالبنية التحتية للمنشآت النفطية وإمدادت الطاقة العالمية بإيعاز وتسليح وتخطيط إيراني.

وأوضح أن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، يقوم بجهود استثنائية نيابة عن العالم أجمع في تأمين ناقلات النفط وخطوط الملاحة الدولية، ومنها تمكنه خلال 72 ساعة الماضية من تحييد 6 زوارق مفخخة مسيرة عن بعد، وعدد من الطائرات المسيرة كانت قيد التجهيز في مينائي الحديدة والصليف.

وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بالقيام بمسئولياتهم في وقف أنشطة مليشيا الحوثي الإرهابية التي تهدد مصادر وإمدادات الطاقة وأمن وسلامة خطوط الملاحة الدولية، والعمل على إدراجها في قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها باعتبارهم مجرمي حرب.