ميدان فروسية الجبيل يقيم حفل سباقه الـ 16 للموسم الحالي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أقام ميدان فروسية الجبيل أمس، سباقه الـ 16 للموسم الحالي _بدعم من نادي سباقات الخيل_ وذلك على أرضية مضمار الميدان بمدينة الجبيل الصناعية.

وتكوَّن السباق من خمسة أشواط؛ مسافة كل شوط 1600 متر، جاءت نتائجه كما يلي: الشوط الأول “كأس غرفة الشرقية” الجياد المهجنة الأصيلة كسبت (0-3) حصن وأفراس 3 سنوات وأكثر، فاز بالمركز الأول الجواد “معدة” لإسطبل حماد المطيري، وفي الشوط الثاني “كأس شركة كيمانول” الجياد العربية مفتوح الدرجات حصن وأفراس 3 سنوات وأكثر، فاز بالمركز الأول الجواد “فزاعة خريم” لإسطبل حسن الغامدي، أما الشوط الثالث “كأس بلدية الجبيل” الجياد المهجنة الأصيلة مفتوحة الدرجات أمهات ومهرات 3 سنوات، ففاز بالمركز الأول الجواد “حضوري” لإسطبل خالد الفرماوي، وفي الشوط الرابع “كأس فئة أ حصن وأفراس” الجياد المهجنة الأصيلة مفتوحة الدرجات حصن وأفراس 4 سنوات وأكثر_برعاية ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز_ فقد فاز بالمركز الأول الجواد “ريح الياسمين” لإسطبل تركي العازمي.

وأسفرت نتيجة الشوط الخامس والأخير “كأس فئة أ أمهات ومهرات” الجياد المهجنة الأصيلة مفتوحة الدرجات حصن وأفراس 4 سنوات _برعاية ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز_ عن فوز الجواد “شبل هيلستون” لإسطبل فؤاد القصير.