محمد بن مسعود - الدمام - سقط مغشياً عليه امام القاضي في المحكمة …وفاة نقيب المحامين المصريين اثناء مرافعته بالمحكمة والغريب ما كتبه قبل نص ساعة من وفاته

توفي رجائي عطية، نقيب المحامين المصريين عن عمر ناهز الـ84 عامًا، إثر سقوطه مغشيًا عليه أثناء تواجده في محكمة جنوب الجيزة.

وأعلن عدد من المحامين وأعضاء بمجلس النقابة عن وفاة النقيب إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء حضوره، جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات شمال الجيزة.

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وقالت مصادر مسؤولة، إن «عطية» كان يترافع أمام الدائرة «12» جنايات، وبعد سقوطه على الأرض، قررت المحكمة نقله بسيارة إسعاف لأقرب مستشفى حيث تبين وفاته طبيعًا.

وأكدت مصادر، أن رجائي عطية، حضر إلى محكمة جنوب الجيزة، للدفاع عن الزملاء محامي شمال الجيزة في إحدى القضايا.

يذكر أن رجائي عطية من مواليد 6 أغسطس 1938 بشبين الكوم في محافظة المنوفية، كما أن الراحل نجل نقيب المحامين السابق عطية عبده.

ورجائي عطية كان عضوًا لمجلس الشورى في عهد الرئيس محمد حسني مبارك بالتعيين، وعضوًا لمجمع البحوث الإسلامية.

وفاز عطية بمنصب نقيب المحامين منذ 15 مارس 2020، وكان في مواجهته النقيب السابق سامح عاشور.

وسوف تؤدى صلاة الجنازة على نقيب المحامين رجائي عطية بعد صلاة العصر من مسجد عمر مكرم بمنطقة وسط القاهرة.

وكتب “عطية” على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”الفيس بوك”، في بداية اليوم قبل وفاته بـ 30 دقيقة، بوست مناجاة، بعنوان “اصطباحة الأحباب”.

وجاء به ” بسم الله نستقبل هذا الصباح الندى .. نفتح القلوب مع العيون ، ونتطهر من الأدران ، ونتسامى بأرواحنا إلى آفاق الهدى والإيمان .. نناجى الحى القيوم ، ونلوذ إلى رحابه بضراعتنا وآمالنا … بسم الله الرحمن الرحيم ” لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا » ( سورة النساء الآية : 114 )

” وتابع اللهم أنت أعلم بإيماننا وبدخائل نفوسنا .. بنورك الهادى الذى يشع فى حنايانا ويشرح صدورنا .. بأننا يا ألله ما ابتغينا إلاّ وجهك ومرضاتك.. اللهم فأعنا على أن نطرق الدروب التى ترسمها الأخيار الصالحين من قبلنا ، واجعل قلوبنا للخير ، تنشده فى تحية صادقة تزجيها لحبيب ، ومعونة حقة تبذلها لخليل ، وقولة صدق وإخلاص تقيم بها شريعة العدل والإنصاف .. يا رب العالمين ..عن صفى الرحمن أن الله ـ تبارك وتعالى ـ يقول يوم القيامة : « يا ابن آدم ، مرضت فلم تعدنى … قال : يارب ، كيف أعودك وأنت رب العالمين ..قال : أما علمت بأن عبدي فلانًا مرض فلم تعده ، أما علمت أنك لوعدته لوجدتنى عنده .. يا ابن آدم ، استطعمتك فلم تطعمنى . قال : يارب ، كيف أطعمك وأنت رب العالمين ، قال : أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه ، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندى . يا ابن آدم ، استسقيتك فلم تسقني . قال : يارب ، كيف أسقيك وأنت رب العالمين . قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقه ، أما أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي » .

وختم دعاءه “ربنا .. يا رحمن يا رحيم ..نسألك أن تهدينا إلى ما علمتنا .. أن تفطرنا على هذا الطبع السامق الذى إليه أرشدتنا ، وبأعظم الأجر عنه وعدتنا .. نروم مرضاتك فى جميل صنيعنا لأحبابنا وإخواننا .. فى مريض نعوده ونرعاه ، وجائع نطعمه ونرد غائلة الحرمان عنه ، وظامئ نرويه أو ضعيف نسانده أو مكروب نواسيه ونكفكف عنه . ..ربنا .. لقد وعدتنا ووعدك يا ألله حق ، ونحن على ما أمرت .. اللهم أطعمنا من خضر الجنة ، واسقنا يوم الحساب من الرحيق المختوم ، يا خير من سئل وخير من أجاب .. يا رب .”

