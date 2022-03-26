اخبار الخليج – رئيس جمعية الصحفيين يستقبل الوفود المشاركة في «الملتقى الخليجي للجمعيات الصحفية»

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل رئيس جمعية الصحفيين البحرينية الأستاذ عيسى الشايجي اليوم رؤساء الوفود المشاركة في «الملتقى الخليجي للجمعيات الصحفية»، والذي تنظمه الجمعية برعاية وزير شئون الإعلام سعادة السيد علي بن محمد الرميحي خلال الفترة 26-29 مارس 2022.

وتتضمن أعمال الملتقى اجتماعًا تنسيقيًا للتعاون المشترك بين الجمعيات الصحفية الخليجية، وندوة حوارية مغلقة بعنوان «التعاون الإعلامي الخليجي الصحفي»، والتي ستتناول محورين وهما توحيد الخطاب الإعلامي، وكيفية التعامل مع الأخبار الزائفة والحسابات الوهمية، بمشاركة رؤساء الوفود الخليجية المشاركة ورؤساء تحرير الصحف المحلية.

ويشارك في الملتقى كل من رئيس اتحاد الصحافة الخليجية رئيس هيئة الصحفيين السعوديين الأستاذ خالد المالك، رئيس جمعية الصحفيين الكويتية الأستاذ عدنان الراشد، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية الأستاذ محمد الحمادي، ورئيس جمعية الصحفيين العمانية الدكتور محمد العريمي.