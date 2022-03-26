اخبار الخليج – خلف: تنفيذ 4 مشاريع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بكلفة 15.5 مليون دينار

محمد بن مسعود - الدمام - كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف بأن الوزارة تشرف حالياً على تنفيذ (4) مشاريع حيوية تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بتكلفة 15.5 مليون دينار، وتشمل مجمع الرعاية والحماية الاجتماعية بمدينة حمد، مشروع مركز البديع الاجتماعي(ألبا)، مشروع مجمع الخدمات الاجتماعية الشامل بمدينة عيسى، بالإضافة إلى مشروع مركز مبارك كانو الاجتماعي الشامل.

وأضاف بأن الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ مشاريع المباني والصيانة التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة من خلال الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، مشيراً الى أن قطاع مشاريع البناء والصيانة بالوزارة يقوم بتصميم وتنفيذ العديد من المشاريع الجديدة لصالح الجهات والوزارات المختلفة بالمملكة، وذلك في مختلف المجالات ومنها مجال التنمية الاجتماعية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الدعم التنموي الاجتماعي المقدم لجميع فئات المجتمع وتعزيز الروابط الاجتماعية والتنمية البشرية ورفع القدرات الإنتاجية لدى المواطنين، حيث ستنتهي خلال الربع الثاني من العام الحالي من اعمال تنفيذ مشروع مجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة حمد ومشروع مركز البديع الاجتماعي «ألبا».

– مجمع الرعاية والحماية الاجتماعية بمدينة حمد

وفي التفاصيل ذكر الوزير خلف أن نسبة الانجاز في مشروع مجمع الرعاية والحماية الاجتماعية بمدينة حمد، تبلغ 98% وهو في مراحله الأخيرة.

وذكر بأن المشروع ينفذ على مساحة أرض تبلغ 37,675 متر مربع، وبإجمالي مساحة بناء تبلغ حوالي11,667 متر مربع، ويتكون من 4 مبانٍ متصلة وهي مركزاً لرعاية الأحداث ودور الكرامة للرعاية الاجتماعية والأمان لإيواء ضحايا الإتجار بالأشخاص (الرجال) والأمان لرعاية المتعرضات للعنف والإتجار بالبشر (النساء) وأطفالهن، بالإضافة إلى جميع الخدمات المصاحبة كالقاعات الرياضية والترفيهية ومطبخ مركزي ومرافق خدمية وادارية ومحطة كهرباء فرعية، ومواقف للسيارات.

وقد تم مراعاة كافة متطلبات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تصميم المشروع، إلى جانب توفير متطلبات ومواصفات الاستدامة والمباني الخضراء وتطبيق سياسة ترشيد استهلاك الطاقة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، كما روعي في التصميم توفير كل التسهيلات لتنقل وحركة مرتادي المجمع والموظفين من ذوي العزيمة، وذلك بتوفير المنحدرات عند كافة مداخل مباني المجمع إلى جانب تصميم أماكن جميع المصاعد بالمباني المختلفة لتكون بالقرب من المداخل ومعدة لضمان سهولة تنقلهم عبر الطوابق وتوفير دورات مياه ذات حجم يتناسب مع احتياجاتهم.

يذكر أنه تمت ترسية مناقصة بناء المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على تحالف المقاولين الكويتي والبحريني المؤلف من السادة/ شركة كنار للتجارة والمقاولات مع السادة/ شركة دار الخليج للتجارة والمقاولات بتكلفة تبلغ 6,431,538 ديناراً (ستة ملايين وأربعمائة وواحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثمانية وثلاثون ديناراً) بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

– مركز البديع الاجتماعي (ألبا)

وأضاف بأن الوزارة تقوم بتنفيذ أعمال مشروع مركز البديع الاجتماعي (ألبا)، فقد بلغت نسبة الانجاز فيه 85%، ومن المؤمل الانتهاء منه في الربع الثاني من العام الحالي.

وتابع: كانت الحكومة، قد الخليج 365 وقامت بتخصيص قطعة أرض للمشروع تبلغ مساحتها 5227.00 متراً مربعاً لإنشاء المركز ويتم البناء فيها على مساحة تبلغ 3783.00 متراً مربعاً.

وذكر الوزير: أن المبنى يتسع لعدد من الأشخاص يبلغ 550 شخصاَ ويتكون من طابقين إضافة إلى الطابق الأرضي، حيث يتكون الطابق الأرضي من صالة الاستقبال والانتظار الرئيسية وقسم الاستشارات العائلية وقسم المساعدات الاجتماعية ونادي للمسنين يوجد به صاله متعددة الأغراض وصالتي تدريب، أما الطابق الأول فيشمل قسم رعاية السيدات والذي يتكون من قاعات لتعليم التدبير المنزلي والمشغولات اليدوية والسيراميك والزراعة والخياطة والتدريب على تصفيف الشعر والمكياج، بالإضافة إلى قاعة المركز الرئيسية متعددة الأغراض وتبلغ سعتها 200 شخص، بينما يتكون الطابق الثاني من قسم رعاية الأطفال والشباب ويتكون من صالتين متعددتي الأغراض وقاعات للمكتبة والتصوير والتدريب ولعب الأطفال ومختبر الحاسوب وذلك بالإضافة إلى الخدمات العامة بالمبنى كالمكاتب الإدارية والحمامات والمخازن ومحطة فرعية لتوليد الكهرباء وغرفة للتحكم الإلكتروني وغرفة مولدات كهربائية وخزان مياه وغرفة مضخات للمياه وغرفة الحارس إلي جانب موقف لانتظار السيارات يسع لحوالي 73 سيارة.

علماً بإنه تمت ترسية المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على السادة / شركة الإنشاءات الفنيـة ذ.م.م. بتكلفة تبلغ 860,000 دينار بدعم من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا).

– مجمع الخدمات الاجتماعية الشامل بمدينة عيسى

وتابع الوزير خلف: كما أن هناك مشروع ثالث آخر تقوم الوزارة بتنفيذه لصالح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يتمثل في تنفيذ مشروع مجمع الخدمات الاجتماعية الشامل بمدينة عيسى لذوي العزيمة بفئاتهم المختلفة والمسنين من الجنسين، وتم تصميمه خصيصاً لتأهيل وتعليم فئة واسعة من ذوي العزيمة ومساعدتهم للاندماج في المجتمع وسوق العمل بالإضافة الى توفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والمعيشية والترفيهية لنزلاء دار المسنين، وذلك من خلال بناء وتجهيز المجمع في محيط جغرافي واحد يحتوي على عدد 4 مباني منها مركز للتأهيل الأكاديمي والمهني ودار لرعاية المسنين ومركز اجتماعي مع جميع الخدمات المصاحبة كالقاعات الرياضية والترفيهية ومسرح والمرافق الاخرى.

وأشار الوزير بأنه تم هدم المركز الاجتماعي الحالي بمدينة عيسى على مساحة حوالي 35,432 متر مربع ليتم بناء مجمع الخدمات الاجتماعية الشامل مكانه بإجمالي مساحة بناء تبلغ حوالي 15,050 متر مربع، مشيراً إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار في التصميم متطلبات ومواصفات الاستدامة والمباني الخضراء وتطبيق سياسة ترشيد استهلاك الطاقة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية كاستخدام كافة أساليب العزل الحراري للأسطح والجدران والزجاج العازل للحرارة مما يخفض من تكاليف استهلاك الكهرباء وغيرها.

الجدير بالذكر أنه تمت ترسية المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على تحالف السادة / خالد الخرافي واخوانه والسادة/ داون تاون للمقاولات بتكلفة تبلغ 7,347,994 دينار (سبعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وتسعون ديناراً)، حيث يتم تنفيذ المشروع ضمن برنامج التنمية الخليجي من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

– مركز مبارك كانو الاجتماعي الشامل

وأضاف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، أما المشروع الرابع (مركز مبارك كانو الاجتماعي الشامل)، تبلغ تكلفته 840,484 دينار ( ثمانمائة وأربعون ألفا وأربعمائة وأربعة وثمانون دينارا) بتمويل من شركة يوسف بن أحمد كانو.

واشار الى أن المشروع يهدف إلى تقديم خدمات اجتماعية وتنموية لجميع أفراد المجتمع البحريني، إلى جانب تعزيز روح التماسك والتلاحم المجتمعي من خلال البرامج والمشاريع الاجتماعية والتنموية المختلفة، فضلاً عن تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية مع قطاعات المجتمع الحكومية والأهلية والخاصة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقد بدأت الوزارة في تنفيذه مؤخرا، حيث يشمل إنشاء مبنى مكون من طابقين ليضم قاعة احتفالات وفعاليات وناد نهاري اجتماعي لرعاية الوالدين، وقسم للأسر المنتجة، وأقسام مختلفة لكافة الخدمات الاجتماعية مثل البحث الاجتماعي وخدمات الارشاد الاسري وخدمات المساعدة الاجتماعية، بالإضافة إلى أقسام مخصصة لخدمات الطفولة والأسرة وحاضنات للأسر المنتجة.

الجدير بالذكر أن هذه المشاريع تساهم في تحقيق أهداف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال تقديم أفضل خدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والتأهيل عبر مراكز متخصصة للرعاية الاجتماعية ومراكز إيواء مؤقتة وبديلة على نحو يساهم في تحسين مستوى الخدمة الاجتماعية المقدمة وتأهيل الفئات المستهدفة للاندماج في المجتمع وسوق العمل، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على تنمية المجتمع البحريني وتحقيق الاستدامة والرفاهية الاجتماعية.