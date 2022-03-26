ضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًّا في منطقة تبوك

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – بالصور.. محافظ الجنوبية يشهد عرضاً للطابور العسكري لوزارة الداخلية بمشاركة متميزة من مختلف الاجهزة الأمنية ووسط حضور جماهيري

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