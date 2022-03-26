3 مشروبات لا تتناولها على معدة فارغة

محمد بن مسعود - الدمام - حذرت خبيرة تغذية مصرية من تناول ثلاثة مشروبات على معدة فارغة، مؤكدةً أن لها أضراراً بالغة على الصحة.

وقالت الدكتورة ضحى عبده، أستاذة كيمياء حيوية التغذية، ورئيسة قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث: «القهوة والشاي ممنوعين تماماً، لأن مينفعش حد يبقى صاحي من النوم ولسه مفطرش وياخد قهوة أو شاي».

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وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «دي إم سي»، أنها مشروبات بها كمية من الكافيين، كما أنها من المشروبات القابضة.

وتابعت، أثناء حوارها مع الإعلامية هبة ماهر في برنامج «8 الصبح»: «بتعمل انقباض للمعدة، وده مش مقبول، فقهوة أو شاي على معدة فارغة مرفوض تماماً».

ولفتت إلى أن الأصعب عندما يتناول شخص مشروبات غازية على معدة فارغة، موضحةً: «بيدمر المعدة، لأن كمية الصودا بتنزل على المعدة الفاضية ممكن تعمل قرح والتهابات في جدار المعدة».

