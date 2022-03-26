محمد بن مسعود - الدمام - “معجزة الشفاء”.. فوائد مهمة للعسل

لى جانب تناوله كغذاء صحي مفيد أو تزيين المخبوزات به أو استخدامه لتحلية المشروبات يمكن استخدام العسل لأغراض أخرى. آلام الحلق تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً إذا كان حلقك ملتهبًا ويؤلمك يمكنك وضع ملعقة من العسل في مشروبك الساخن لأنه “يمكن أن يصنع المعجزات”. تنظيف البشرة يمكن للعسل أن يزيل البثور والعيوب وجروح الجلد الصغيرة بسرعة. صحة الأمعاء يعتبر العسل مادة عضوية تغذي البكتيريا المفيدة التي تعيش في أمعائنا والتي تساعد على تعزيز الهضم وصحة الأمعاء. تهدئة المعدة يساعد العسل على تهدئة المعدة. من الأفضل تناول مشروب ساخن مهدئ للمعدة مثل النعناع والبابونج والشمر ووضع ملعقة عسل في هذا المشروب، ولكن من الافضل عدم تناول المشروب ساخناً للغاية لأنه يزيد من تهيج المعدة.

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