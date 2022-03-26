التحالف: بدء ضربات جوية لمعاقل الحوثيين في مدينة الحديدة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن التحالف العربي، بدء ضربات جوية لمعاقل الحوثيين في مدينة الحديدة، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.

وفي وقت سابق أعلن التحالف العربي، أنه تمكن خلال الساعات الماضية من استهداف 4 زوارق مفخخة بميناء الصليف كانت قيد التجهيز.

وقال التحالف إن قواته تمكنت من إحباط هجوم وشيك على ناقلات النفط، معلنًا مقتل 3 خبراء متخصصين في تفخيخ الزوارق وإطلاقها بميناء الصليف.

وتابع التحالف في بيان: “نمهل الحوثيين 2 ساعات لإخراج الأسلحة من ميناءي الحديدة والصليف ومطار صنعاء”.

أخبار قد تهمك

وأوضح أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تتخذ حي حدة في صنعاء مخزنا للأسلحة والمدنيين دروعا بشرية، فيما طلب من المدنيين الابتعاد عن مخازن الأسلحة وأوكار الحوثيين في حي حدة بصنعاء.