التحالف: بدء ضربات جوية لمعاقل الحوثيين في مدينة الحديدة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن التحالف العربي، بدء ضربات جوية لمعاقل الحوثيين في مدينة الحديدة، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.
وفي وقت سابق أعلن التحالف العربي، أنه تمكن خلال الساعات الماضية من استهداف 4 زوارق مفخخة بميناء الصليف كانت قيد التجهيز.
وقال التحالف إن قواته تمكنت من إحباط هجوم وشيك على ناقلات النفط، معلنًا مقتل 3 خبراء متخصصين في تفخيخ الزوارق وإطلاقها بميناء الصليف.
وتابع التحالف في بيان: “نمهل الحوثيين 2 ساعات لإخراج الأسلحة من ميناءي الحديدة والصليف ومطار صنعاء”.
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وأوضح أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تتخذ حي حدة في صنعاء مخزنا للأسلحة والمدنيين دروعا بشرية، فيما طلب من المدنيين الابتعاد عن مخازن الأسلحة وأوكار الحوثيين في حي حدة بصنعاء.
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