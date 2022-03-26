اخبار الخليج – النائب فاطمة القطري تشيد بنجاح مبادرات خطة تعزيز الانتماء الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - قالت سعادة النائب فاطمة عباس القطري إن الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا» التي انطلقت في 26 مارس 2019 في إطار التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى بالحفاظ على الهوية البحرينية الأصيلة، شكلت مبادرة متفردة في تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، خصوصاً بالنظر إلى ما حققته من نسب إنجاز عالية للمبادرات التي تضمنتها خلال 3 سنوات الماضية.

وثمنت جهود معالي وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا» وكافة أعضاء اللجنة من مختلف الجهات الحكومية، والتي أثمرت عن إطلاق أكثر من 100 مبادرة لتعزيز الانتماء الوطني تم إنجاز 85% منها، رغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها المملكة، والتي أبرزت قيمة الشراكة المجتمعية كقيمة متأصلة في هوية المجتمع البحريني.

وأشادت سعادة النائب فاطمة القطري بجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في ترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية ودعم كافة التوجهات والمبادرات الرامية لتعزيز حضور هذه القيمة في مختلف البرامج والمشاريع الحكومية، بما ساهم في تعظيم المنجزات الوطنية ومنح المجتمع حق المشاركة في تحقيق الأهداف التنموية الكبرى.

ونوهت القطري بالدور البارز لوزارة الداخلية في تطبيق وترجمة مفهوم الشراكة المجتمعية، عبر مختلف البرامج، التي تشمل برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة ومكافحة العنف والإدمان، ومشيدة بما تضمنه خطاب معالي وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بيوم الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني، والتي شدد فيها على أهمية التمسك بالعادات والتقاليد والهوية الوطنية، في مواجهة التحديات التي تستهدف التماسك المجتمعي، وبناء مستقبلنا الوطني.