نادي الباحة الأدبي يحتفل بيوم المسرح العالمي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

يحتفي نادي الباحة الأدبي بالتعاون مع غرفة المخواة غداً بيوم المسرح العالمي, وذلك بإطلاق التجربة المسرحية “مسرح المقهى”.

وأوضح النادي أن الاحتفاء باليوم العالمي للمسرح يأتي انطلاقاً من دور النادي في تعميق الثقافة المسرحية ونشرها وتبنّي الأفكار التي تضيف للحالة المسرحية تراكماً وتعمل على تنويع حقوله.

وتأتي هذه التجربة ضمن آفاق الشراكة التي وُقّعت بين النادي وغرفة المخواة مؤخراً, وتعد تجربة مسرح المقهى حديثة لتسهم في نقل المسرح إلى فضاءات جديدة، كما أنها تأتي ضمن إسهامات النادي في خلق أجواء داعمة لجودة الحياة.