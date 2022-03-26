شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 324 طنًا من السلال الغذائية في سقطرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 324 طنًا و 317 كيلوجرامًا من السلال الغذائية في مديرية حديب بمحافظة سقطرى يستفيد منها 18.186 فردًا، ضمن مشروع الأمن الغذائي.

ويأتي توزيع هذه المساعدات بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، الذي يزيد فيه الطلب على السلع الغذائية، وللتخفيف من معاناة الأسر الأشد ضعفًا في ظل الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني الشقيق.