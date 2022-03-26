اخبار الخليج – سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي يستقبل مستشار الأمن القومي بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة ‎‎

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، اليوم السبت 26 مارس 2022م، الدكتور مؤيد يوسف مستشار الأمن القومي بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة والوفد المرافق.

ورحب سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بمستشار الأمن القومي بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة والوفد المرافق له، حيث تم استعراض علاقات التعاون المتميزة والتنسيق الثنائي المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة على كافة الأصعدة والمجالات وخاصةً فيما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي المشترك، مؤكداً سموه على أهمية تعزيز وتطوير سبل التعاون الثنائي وفقاً للرؤى المشتركة وبما يصب في صالح البلدين والشعبين الشقيقين.

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