محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
تشارك أمانة محافظة جدة اليوم في فعالية “ساعة الأرض” العالمية، وذلك بإطفاء الأضواء لمدة ستين دقيقة في المباني الرئيسة وعدد من معالم جدة للتوعية بترشيد استهلاك الطاقة، وخفض مستوى التلوث والاحتباس الحراري.
وستطفأ الأضواء في مبنى الأمانة الرئيس وميداني الكرة الأرضية والقناديل، لتنضم محافظة جدة بذلك مع أكثر من 7000 مدينة حول العالم من 152 دولة في المشاركة بهذا الحدث، إذ تعد “ساعة الأرض” حدثاً بيئياً عالمياً يُطلب خلاله من مُلاك المنازل، والمسؤولين عن المنشآت الضخمة، والمعالم المعمارية، إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية، لمدة ساعة واحدة في آخر سبت من شهر مارس كل عام، وذلك لرفع الوعي بخطر الانبعاث الحراري الذي تسببه مصادر الطاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة جدة تشارك في ساعة الأرض للتوعية بترشيد الطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.