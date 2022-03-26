إسبانيا تدين هجوم الحوثيين على المملكة: غير مقبول ويهدد الاستقرار الإقليمي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إسبانيا، اليوم السبت، إدانة هجمات جماعة الحوثي الإرهابية على السعودية، والتي أسفرت عن إحداث خسائر كبيرة خلال الأيام الماضية.

وقالت سفارة مدريد في السعودية إن “إسبانيا تدين بشدة الهجمات الجديدة التي نفذتها مليشيات الحوثي على جدة ومختلف النقاط بالسعودية يوم أمس 25 مارس، والتي عرّضت حياة المدنيين للخطر”. مضيفة أن كل هذه الهجمات غير مقبولة وتهدد الاستقرار الإقليمي ويجب أن تتوقف على الفور.

واختتمت السفارة بيانها مؤكدة دعمها الكامل للبحث عن حل سياسي للصراع في اليمن ، من خلال جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز غروندبرغ ، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي.